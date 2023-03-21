Бывший главный тренер «Спартака» получил паспорт Армении

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Гунько, который теперь возглавляет армянскую команду «Урарту», получил гражданство Армении. Об этом сообщает пресс-служба армянской команды.
Вместе с Гунько паспорт также получил нигерийский полузащитник Угочукву Иву, который выступает за армянский клуб с 2020 года. Документы вручались в торжественной обстановке.
Напомним, что российский тренер возглавляет «Урарту» с июня 2022 года. До этого он работал в ереванских «Ноа» и «Арарат-Армения». В «Спартаке» Гунько работал с 2006 года — сперва два года занимал должность в академии клуба, с 2008 по 2012 год возглавлял молодежный состав команды, а с 2013 года вошел в тренерский штаб основной команды.
Главным тренером красно-белых Гунько стал 18 марта 2014 года, после увольнения Валерия Карпина, однако 31 мая его контракт с клубом истек. После, до 2020 года, в разные периоды возглавлял молодежную команду, дублер и академию «Спартака».