Бывший главный тренер «Спартака» получил паспорт Армении

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Гунько, который теперь возглавляет армянскую команду «Урарту», получил гражданство Армении. Об этом сообщает пресс-служба армянской команды.

Вместе с Гунько паспорт также получил нигерийский полузащитник Угочукву Иву, который выступает за армянский клуб с 2020 года. Документы вручались в торжественной обстановке.

Напомним, что российский тренер возглавляет «Урарту» с июня 2022 года. До этого он работал в ереванских «Ноа» и «Арарат-Армения». В «Спартаке» Гунько работал с 2006 года — сперва два года занимал должность в академии клуба, с 2008 по 2012 год возглавлял молодежный состав команды, а с 2013 года вошел в тренерский штаб основной команды.