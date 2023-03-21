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49 минут назад

Бывший главный тренер «Спартака» получил паспорт Армении

Никита Бородкин

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Гунько, который теперь возглавляет армянскую команду «Урарту», получил гражданство Армении. Об этом сообщает пресс-служба армянской команды.

Бывший главный тренер «Спартака» получил паспорт Армении
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вместе с Гунько паспорт также получил нигерийский полузащитник Угочукву Иву, который выступает за армянский клуб с 2020 года. Документы вручались в торжественной обстановке.

Напомним, что российский тренер возглавляет «Урарту» с июня 2022 года. До этого он работал в ереванских «Ноа» и «Арарат-Армения». В «Спартаке» Гунько работал с 2006 года — сперва два года занимал должность в академии клуба, с 2008 по 2012 год возглавлял молодежный состав команды, а с 2013 года вошел в тренерский штаб основной команды.

Главным тренером красно-белых Гунько стал 18 марта 2014 года, после увольнения Валерия Карпина, однако 31 мая его контракт с клубом истек. После, до 2020 года, в разные периоды возглавлял молодежную команду, дублер и академию «Спартака».

Футбол,Дмитрий Гунько,Валерий Карпин,Спартак,
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