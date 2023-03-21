Норвежский футболист объяснил решение вернуться в Россию

"На моем нежелании оставаться в "Ростове" в 2021 году сказался уход в сборную России Валерия Карпина , - сказал Норманн. - Я его перенес очень тяжело, был сильно опечален и потерял часть мотивации. В первую очередь поэтому я хотел оттуда уйти и уже был настроен на это, но, конечно, возможность играть в чемпионате Англии всегда была моей мечтой, и когда такой шанс появился, мне захотелось его использовать".

"Для меня не понятно удивление многих на мое решение вернуться в Россию. Для меня что Москва, что Норвегия, что Англия - места, где я могу играть, а футбол есть футбол, и он одинаков везде. Так что не вижу в этом проблемы. Если быть до конца честным, с момента приезда в Россию мне всегда нравилась Москва. Я хотел попробовать играть в столице, и, безусловно, здесь я счастлив. Москва и возможность играть в ней всегда были у меня в голове, и когда предложение из "Динамо" появилось, я даже не думал о том, чтобы сказать "нет". Это лучшее, что могло со мной произойти", - добавил он.