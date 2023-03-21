Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+1° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
55 минут назад

Норвежский футболист "Динамо" Норманн рассказал, почему принял решение вернуться в Россию

ТАССиещё 1

Норвежский футболист Матиас Норманн не раздумывал над предложением перейти в московское "Динамо", поскольку давно желал поиграть в столице России. Об этом он рассказал во вторник "Спорт-Экспрессу".

Норвежский футболист объяснил решение вернуться в Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"На моем нежелании оставаться в "Ростове" в 2021 году сказался уход в сборную России Валерия Карпина, - сказал Норманн. - Я его перенес очень тяжело, был сильно опечален и потерял часть мотивации. В первую очередь поэтому я хотел оттуда уйти и уже был настроен на это, но, конечно, возможность играть в чемпионате Англии всегда была моей мечтой, и когда такой шанс появился, мне захотелось его использовать".

"Для меня не понятно удивление многих на мое решение вернуться в Россию. Для меня что Москва, что Норвегия, что Англия - места, где я могу играть, а футбол есть футбол, и он одинаков везде. Так что не вижу в этом проблемы. Если быть до конца честным, с момента приезда в Россию мне всегда нравилась Москва. Я хотел попробовать играть в столице, и, безусловно, здесь я счастлив. Москва и возможность играть в ней всегда были у меня в голове, и когда предложение из "Динамо" появилось, я даже не думал о том, чтобы сказать "нет". Это лучшее, что могло со мной произойти", - добавил он.

Норманну 26 лет, он выступает за "Динамо" с сентября 2022 года, перейдя из "Норвича". Права на игрока принадлежат "Ростову". После возвращения в Россию футболист не вызывался в сборную Норвегии. По ходу карьеры футболист играл за английский "Брайтон", норвежские "Будё-Глимт", "Луфтен", "Альту" и "Мольде". В нынешнем сезоне полузащитник провел за "Динамо" 10 матчей, не отличившись результативными действиями.

Футбол,Матиас Норманн,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий