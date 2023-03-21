Экс-тренер "Спартака" Ледяхов обвинил бразильских легионеров "Зенита" в расслабленности

Бывший игрок и тренер столичного "Спартака" Игорь Ледяхов высказался о победе московского ЦСКА в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита" (1:0).

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По его словам, игроки сине-бело-голубых заранее повесили себе на шею золотые медали чемпионата России, за что и поплатились.

"Думаю, дело в том, что бразильцы расслабились. Все заранее присвоили "Зениту" чемпионство, говорят об этом, и чисто психологически это расслабило игроков петербургской команды. В игре против ЦСКА они выглядели статически, мало двигались и ничего не создали впереди.

Этот проигрыш пойдет им на пользу. Это добавит интереса к турниру. Отрыв немного сократился, может быть появится какая-нибудь интрига", - приводит слова Ледяхова "РБ Спорт".

Напомним, что отрыв "Зенита" от идущего следом "Ростова" составляет семь очков за десять туров до конца чемпионата.