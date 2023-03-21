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13 минут назад

Экс-тренер "Спартака" Ледяхов обвинил бразильских легионеров "Зенита" в расслабленности

Газета.Ru

Бывший игрок и тренер столичного "Спартака" Игорь Ледяхов высказался о победе московского ЦСКА в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита" (1:0).

Экс-тренер "Спартака" Ледяхов обвинил бразильских легионеров "Зенита" в расслабленности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, игроки сине-бело-голубых заранее повесили себе на шею золотые медали чемпионата России, за что и поплатились.

"Думаю, дело в том, что бразильцы расслабились. Все заранее присвоили "Зениту" чемпионство, говорят об этом, и чисто психологически это расслабило игроков петербургской команды. В игре против ЦСКА они выглядели статически, мало двигались и ничего не создали впереди.

Этот проигрыш пойдет им на пользу. Это добавит интереса к турниру. Отрыв немного сократился, может быть появится какая-нибудь интрига", - приводит слова Ледяхова "РБ Спорт".

Напомним, что отрыв "Зенита" от идущего следом "Ростова" составляет семь очков за десять туров до конца чемпионата.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Гунько, ныне возглавляющий "Урарту", получил армянский паспорт.

Футбол,Игорь Ледяхов,Дмитрий Гунько,Зенит,Спартак,
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