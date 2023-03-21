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44 минуты назад

Буффон: уход из «ПСЖ» был моей самой большой ошибкой в жизни. Я отказался от € 10 млн

Чемпионат.com

Голкипер итальянской «Пармы» Джанлуиджи Буффон, ранее выступавший за туринский «Ювентус» и французский «ПСЖ», признался, что считает свой уход из парижского клуба самой большой ошибкой в жизни, так как именно в той команде оне пережил лучший опыт в своей карьере.

Буффон назвал свою самую большую ошибку в жизни
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Игра за «ПСЖ» была лучшим опытом в моей карьере. Я играл в мега-команде: технически мы были гораздо сильнее, чем все остальные. Мы вылетели из Лиги чемпионов. Уход из «ПСЖ» был моей самой большой ошибкой в жизни. Я отказался от € 10 млн», — приводит слова Буффона журналист Николо Скира в своём «твиттере».

45-летний Буффон играл за «ПСЖ в сезоне 2018/2019. Всего за парижан итальянский вратарь сыграл 25 матчей и помог команде выиграть чемпионат и Суперкубок Франции.

Футбол,Джанлуиджи Буффон,
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