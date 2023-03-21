Буффон назвал свою самую большую ошибку в жизни

«Игра за «ПСЖ» была лучшим опытом в моей карьере. Я играл в мега-команде: технически мы были гораздо сильнее, чем все остальные. Мы вылетели из Лиги чемпионов. Уход из «ПСЖ» был моей самой большой ошибкой в жизни. Я отказался от € 10 млн», — приводит слова Буффона журналист Николо Скира в своём «твиттере».