К Соболеву и Баринову приехали допинг-офицеры. Они разбудили футболистов в 5 утра

В расположение сборной России в Новогорске приехали допинг-офицеры. Их визит связан с намерением взять пробы у нескольких игроков сборной России, среди которых нападающий Александр Соболев , полузащитник Дмитрий Баринов и вратарь Сергей Песьяков .

О приезде допинг-офицеров рассказал непосредственно Александр Соболев . По его словам, футболистов разбудили в 5 утра, чтобы взять пробы.

«Правда ли, что ко мне приезжал допинг офицер? Действительно, так и есть. Поднял всех в пять утра: меня, Баринова и Серегу Песьякова. Ну ничего

Было ли желание ответить, что хочется спать? Было. Но нам не приходится выбирать. Это нормальная процедура. И после игр в клубе бывают допинг проверки, и в сборную они часто приезжают. Мы привыкшие», — приводит слова Александра Соболева «Матч ТВ».