Гризманн может уйти из сборной Франции из-за капитанства Мбаппе — L'Equipe

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн может завершить карьеру в национальной команде. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, форвард серьёзно задумался о своём будущем в национальной команде. Размышления Гризманна о завершении карьеры в сборной Франции связаны с уходом многолетних партнёров нападающего Уго Льориса и Рафаэля Варана, которые ушли из национальной команды после чемпионата мира 2022 года в Катаре. Также форвард расстроен отсутствием в сборной Франции своего друга Поля Погба.

Ещё одна из причин возможного ухода из сборной Франции Гризманна — капитанство Килиана Мбаппе. 24-летний форвард стал новым капитаном французов, несмотря на то, что игрок «Атлетико» дольше представляет свою страну на международном уровне.