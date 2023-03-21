Бэкхем готов подарить Месси 5% "Интер Майами" ради подписания контракта

Владелец клуба «Интер Майами» Дэвид Бэкхем намерен пригласить в команду нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси. Об этом сообщает портал Cadena SER.

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По информации источника, бывший английский футболист готов подарить 35-летнему аргентинцу 5% акций клуба, чтобы осуществить переход в 2025 году.

Перед стартом того сезона планируется открытие нового стадиона клуба, который будет расположен в пригороде Майами — Форт-Лодердейле.

Напомним, что действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции аргентинец провел 23 матча, в которых забил 13 мячей и отдал 13 результативных передач.