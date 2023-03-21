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1 час назад

Бэкхем готов подарить Месси 5% "Интер Майами" ради подписания контракта в 2025 году

Газета.Ru

Владелец клуба «Интер Майами» Дэвид Бэкхем намерен пригласить в команду нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси. Об этом сообщает портал Cadena SER.

Бэкхем готов подарить Месси 5% "Интер Майами" ради подписания контракта
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По информации источника, бывший английский футболист готов подарить 35-летнему аргентинцу 5% акций клуба, чтобы осуществить переход в 2025 году.

Перед стартом того сезона планируется открытие нового стадиона клуба, который будет расположен в пригороде Майами — Форт-Лодердейле.

Напомним, что действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции аргентинец провел 23 матча, в которых забил 13 мячей и отдал 13 результативных передач.

В декабре 2022 года Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира.

Футбол,Дэвид Бэкхем,Лионель Месси,
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