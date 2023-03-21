Сборная России по футболу проводит тренировку перед вылетом в Тегеран

Сборная России по футболу проводит тренировку на базе в подмосковном Новогорске перед вылетом на товарищеский матч против команды Ирана. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
В занятии принимают участие 25 игроков. В изначальном списке на сбор национальной команды было 29 футболистов. Из-за травм не смогли приехать защитник московского "Спартака" Георгий Джикия, а также полузащитники Александр Головин и Алексей Миранчук, которые играют в "Монако" и итальянском "Торино". В день тренировки расположение сборной из-за вирусной инфекции покинул защитник "Сочи" Артем Макарчук.
Сборная России после тренировки во вторник вылетит на товарищеский матч с командой Ирана. Встреча состоится 23 марта в Тегеране на стадионе "Азади", начало - 20:00 мск.
На 26 марта у россиян запланирована еще одна товарищеская игра. Соперником по игре, которая должна пройти в Санкт-Петербурге, станет сборная Ирака.
28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. За это время сборная России провела три товарищеские игры: в сентябре российские футболисты встретились с командой Киргизии в Бишкеке (2:1), в ноябре - с командой Таджикистана в Душанбе (0:0) и со сборной Узбекистана в Ташкенте (0:0).