Сборная России по футболу проводит тренировку перед вылетом в Тегеран

Сборная России по футболу проводит тренировку на базе в подмосковном Новогорске перед вылетом на товарищеский матч против команды Ирана. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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В занятии принимают участие 25 игроков. В изначальном списке на сбор национальной команды было 29 футболистов. Из-за травм не смогли приехать защитник московского "Спартака" Георгий Джикия, а также полузащитники Александр Головин и Алексей Миранчук, которые играют в "Монако" и итальянском "Торино". В день тренировки расположение сборной из-за вирусной инфекции покинул защитник "Сочи" Артем Макарчук.

Сборная России после тренировки во вторник вылетит на товарищеский матч с командой Ирана. Встреча состоится 23 марта в Тегеране на стадионе "Азади", начало - 20:00 мск.

На 26 марта у россиян запланирована еще одна товарищеская игра. Соперником по игре, которая должна пройти в Санкт-Петербурге, станет сборная Ирака.