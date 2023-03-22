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27 минут назад

Агент Селюк предположил, что некоторые игроки "Спартака" могут "слить" Абаскаля ради Карпина

Газета.Ruиещё 1

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о вызове восьмерых игроков московского «Спартака» на товарищеские матчи сборной России.

Агент предположил, что игроки "Спартака" могут "слить" Абаскаля ради Карпина
Фото: СоцсетиСоцсети

«Спартак» в последнее время играет все хуже и хуже. Карпин вызывает восемь футболистов из «Спартака». Он показывает, что все делается как надо. У меня мысль западает следующая, что восемь человек уже за Валерия Георгиевича. Они потихонечку могут слить Абаскаля и Федуна нет – дорога открыта. Кто приходит с «Спартак»? Валерия Георгиевич Карпин», — приводит слова агента Vprognoze.ru.

В состав сборной России вошли следующие игроки красно-белых: Александр Селихов, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Антон Зиньковский, Александр Соболев, Даниил Хлусевич, Георгий Джикия и Даниил Денисов.

Сборная России 19 марта собралась на сборы на базе в Новогорске. В марте у национальной команды запланированы две товарищеские игры со сборными Ирака и Ирана.

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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