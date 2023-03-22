Агент предположил, что игроки "Спартака" могут "слить" Абаскаля ради Карпина

«Спартак» в последнее время играет все хуже и хуже. Карпин вызывает восемь футболистов из «Спартака». Он показывает, что все делается как надо. У меня мысль западает следующая, что восемь человек уже за Валерия Георгиевича. Они потихонечку могут слить Абаскаля и Федуна нет – дорога открыта. Кто приходит с «Спартак»? Валерия Георгиевич Карпин», — приводит слова агента Vprognoze.ru.