Агент предположил, что игроки "Спартака" могут "слить" Абаскаля ради Карпина

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о вызове восьмерых игроков московского «Спартака» на товарищеские матчи сборной России.
«Спартак» в последнее время играет все хуже и хуже. Карпин вызывает восемь футболистов из «Спартака». Он показывает, что все делается как надо. У меня мысль западает следующая, что восемь человек уже за Валерия Георгиевича. Они потихонечку могут слить Абаскаля и Федуна нет – дорога открыта. Кто приходит с «Спартак»? Валерия Георгиевич Карпин», — приводит слова агента Vprognoze.ru.
В состав сборной России вошли следующие игроки красно-белых: Александр Селихов, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Антон Зиньковский, Александр Соболев, Даниил Хлусевич, Георгий Джикия и Даниил Денисов.
Сборная России 19 марта собралась на сборы на базе в Новогорске. В марте у национальной команды запланированы две товарищеские игры со сборными Ирака и Ирана.
Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.