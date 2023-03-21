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54 минуты назад

В РФС ведут переговоры о поэтапном возвращении на международные соревнования

Матч ТВиещё 3

РФС ведет переговоры насчет возобновления участия российских команд в международных турнирах, заявил заместитель генерального секретаря организации Денис Рогачев на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

В РФС ведут переговоры о поэтапном возвращении на международные соревнования
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Во вторник в Госдуме проходит заседание комитета по физической культуре и спорту под руководством председателя Дмитрия Свищева совместно с Минспортом РФ. Участники заседания обсуждают перспективы развития российского футбола в современных условиях.

— Важно, чтобы в этот период сборная проводила матчи. Как вы знаете, в марте пройдут встречи против команд Ирана и Ирака. Также ведутся переговоры по участию в турнире CAFA (Футбольной ассоциации Центральной Азии).

Мы также сохранили корпоративные права в УЕФА и ФИФА. Мы проводим переговоры с коллегами на поэтапное возвращение на международные соревнования, но детали раскрывать не могу, — передает слова Рогачева корреспондент «Матч ТВ».

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