В РФС ведут переговоры о поэтапном возвращении на международные соревнования

РФС ведет переговоры насчет возобновления участия российских команд в международных турнирах, заявил заместитель генерального секретаря организации Денис Рогачев на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
Во вторник в Госдуме проходит заседание комитета по физической культуре и спорту под руководством председателя Дмитрия Свищева совместно с Минспортом РФ. Участники заседания обсуждают перспективы развития российского футбола в современных условиях.
— Важно, чтобы в этот период сборная проводила матчи. Как вы знаете, в марте пройдут встречи против команд Ирана и Ирака. Также ведутся переговоры по участию в турнире CAFA (Футбольной ассоциации Центральной Азии).
Мы также сохранили корпоративные права в УЕФА и ФИФА. Мы проводим переговоры с коллегами на поэтапное возвращение на международные соревнования, но детали раскрывать не могу, — передает слова Рогачева корреспондент «Матч ТВ».