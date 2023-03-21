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20 минут назад

Нападающий "Манчестер Сити" Холанд повредил пах

Газета.Ruиещё 2

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не сыграет за сборную Норвегии против Испании и Грузии в отборочном турнире к ЧЕ-2024. Об этом сообщает сайт Норвежской футбольной ассоциации.

Нападающий "Манчестер Сити" Холанд повредил пах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По официальной информации, 22-летний форвард повредил пах в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Бернли». После проведенного обследования в расположении национальной сборной норвежские врачи приняли решение отпустить Холанда в клуб, где он будет проходить полный курс лечения.

Напомним, что в нынешнем сезоне Холанд провел 26 матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ), забил 28 мячей и отдал пять результативных передач.

В текущем розыгрыше АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место, имея в своем активе 61 очко после 27 матчей.

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