Экс-тренер сборной РФ высказался о возможном переходе РПЛ к системе «весна-осень»

«Лично я за возвращение к системе «весна-осень». Если брать Вторую лигу, то там чемпионат останавливается в ноябре — команды практически четыре месяца не играют официальные матчи. Игроки только тренируются и за это получают деньги. Как такое может быть? А в РПЛ при такой системе получается два чемпионата: первый играется с июля по ноябрь, второй – с марта по июнь. Потому что за три месяца перерыва команды могут кардинально поменяться. Например, за это время клуб может начать заново формироваться и выйти на другой уровень — или наоборот.