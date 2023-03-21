РФС выделил 50 млн рублей на программу обеспечения внедрения системы карты болельщика

Российский футбольный союз (РФС) запустил стимулирующую программу по обеспечению внедрения системы карты болельщика на стадионах и выделил на ее реализацию 50 млн рублей. Об этом во вторник сообщил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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Также Рогачев сообщил, что на поиск решений для оснащения арен системой карты болельщика командам, выступающим в Мир - Российской премьер лиги (РПЛ), нужно найти 200 млн рублей.

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2021 года подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. В подписанном документе вводится понятие "персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования". Это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Возможность оформить карту болельщика на "Госуслугах" появилась 4 июля 2022 года.

Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. Это касается зрителей, гостей, персонала, а также представителей СМИ. Также персонифицированная карта должна быть у представителей команд, в том числе у иностранных футболистов, которые официально работают в России и имеют СНИЛС, что позволяет им создать подтвержденную учетную запись на "Госуслугах".