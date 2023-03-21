Экс-наставник "Анжи" Гаджиев оценил прогресс Кварацхелии

«Я не задумывался о том, станет ли Кварацхелия звездой мирового уровня. Путь к вершине зависит от множества факторов. Иметь возможности и реализовать их — это разные вещи. Мы знаем множество примеров, когда талантливые игроки не смогли себя найти.



Поэтому утверждать, что я ожидал от Хвичи такого прорыва, будет неправдой. Но, в то же время, не могу сказать, что его уровень игры стал для меня какой-то неожиданностью», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.