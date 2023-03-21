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1 час назад

Экс-наставник "Анжи" Гаджиев оценил прогресс Кварацхелии

Газета.Ru

Бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался об игре грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

Экс-наставник "Анжи" Гаджиев оценил прогресс Кварацхелии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, одаренность 21-летнего грузина была видна с самого начала.

«Я не задумывался о том, станет ли Кварацхелия звездой мирового уровня. Путь к вершине зависит от множества факторов. Иметь возможности и реализовать их — это разные вещи. Мы знаем множество примеров, когда талантливые игроки не смогли себя найти.

Поэтому утверждать, что я ожидал от Хвичи такого прорыва, будет неправдой. Но, в то же время, не могу сказать, что его уровень игры стал для меня какой-то неожиданностью», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата Италии Кварацхелия провел 23 матча, в которых забил 12 голов и отдал десять результативных передач.

Футбол,Гаджи Гаджиев,
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