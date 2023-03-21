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1 час назад

В РФС рассказали, как обстоит ситуация с доходами в этом сезоне

Матч ТВ

Российский футбол справится с проблемами в период изоляции от международных турниров, доходы РФС остаются на прежнем уровне, об этом заявил заместитель генерального секретаря организации Денис Рогачев.

В РФС рассказали, как обстоит ситуация с доходами в этом сезоне
Фото: Матч ТВМатч ТВ

21 марта проходит заседание комитета Госдумы по физической культуре и спорту под руководством председателя Дмитрия Свищева совместно с Минспортом РФ. Участники заседания обсуждают перспективы развития российского футбола в современных условиях.

— Доходы РФС не упали. Что касается клубов, мы узнаем это, когда начнется процесс лицензирования на новый сезон. По предварительным данным, показатели не сильно уменьшились. Во многом благодаря развитию букмекерского бизнеса. Я прогнозирую, что ничего критичного по части спонсорства не произойдет и российский футбол справится с проблемами, — передает слова Рогачева корреспондент «Матч ТВ».

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