В РФС рассказали, как обстоит ситуация с доходами в этом сезоне

— Доходы РФС не упали. Что касается клубов, мы узнаем это, когда начнется процесс лицензирования на новый сезон. По предварительным данным, показатели не сильно уменьшились. Во многом благодаря развитию букмекерского бизнеса. Я прогнозирую, что ничего критичного по части спонсорства не произойдет и российский футбол справится с проблемами, — передает слова Рогачева корреспондент «Матч ТВ».