В РФС ждут принятия закона о продаже пива на стадионах

Руководство Российского футбольного союза (РФС) ожидает принятия закона о продаже пива на стадионах. Об этом во вторник на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту сообщил заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Денис Рогачев .

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. В мае 2022 года правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии. В январе советник председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Александр Котов сообщил, что соответствующий законопроект находится в работе в Госдуме.