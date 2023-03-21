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26 минут назад

В РФС ждут принятия закона о продаже пива на стадионах

ТАСС

Руководство Российского футбольного союза (РФС) ожидает принятия закона о продаже пива на стадионах. Об этом во вторник на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту сообщил заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Денис Рогачев.

В РФС ждут принятия закона о продаже пива на стадионах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Очень ждем соответствующих поправок, связанных с реализацией пива [на стадионах] и с соответствующей рекламой", - сказал Рогачев.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. В мае 2022 года правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии. В январе советник председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Александр Котов сообщил, что соответствующий законопроект находится в работе в Госдуме.

Футбол,Денис Рогачев,Александр Котов,РФС,Госдума,Правительство Москвы,
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