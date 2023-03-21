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1 час назад

Карпин заявил, что не боится шквала критики в случае поражения от Ирана или Ирака

Газета.Ruиещё 2

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об ожиданиях перед товарищескими матчами против Ирана и Ирака.

Карпин заявил, что не боится шквала критики в случае поражения от Ирана или Ирака
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, особого давления перед этими поединками нет.

«Копится негатив? Он всегда копится, если не выигрываешь матчи. Понимают люди обстоятельства или нет — не так важно.

Так бывает, что мы не обыграли Таджикистан. Ну не обыграем Иран и Ирак — будет критика. В первый раз, что ли? Покритикуют. Любая команда должна показывать результат», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Напомним, что сборная России сыграет против Ирана на выезде 23 марта. С Ираком россияне встретятся 26 марта в Санкт-Петербурге.

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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