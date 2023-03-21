Карпин заявил, что не боится шквала критики в случае поражения от Ирана или Ирака

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об ожиданиях перед товарищескими матчами против Ирана и Ирака.
По его словам, особого давления перед этими поединками нет.
«Копится негатив? Он всегда копится, если не выигрываешь матчи. Понимают люди обстоятельства или нет — не так важно.
Так бывает, что мы не обыграли Таджикистан. Ну не обыграем Иран и Ирак — будет критика. В первый раз, что ли? Покритикуют. Любая команда должна показывать результат», — приводит слова Карпина «Чемпионат».
Напомним, что сборная России сыграет против Ирана на выезде 23 марта. С Ираком россияне встретятся 26 марта в Санкт-Петербурге.