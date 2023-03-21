Матч английских и итальянских болельщиков отменили из-за угроз фанатов "Наполи"

Товарищеский матч в Неаполе между болельщиками сборных Англии и Италии по футболу отменен из-за угроз фанатов местного клуба "Наполи". Об этом во вторник сообщил официальный представитель болельщиков сборной Англии Гарфорд Бек.

Он рассказал, что получил "зловещее и угрожающее" электронное письмо якобы от фанатов "Наполи".

"Мы будем там, 60 ультрас, чтобы разделаться с вами", - приводит выдержки из послания Беку газета "Ивнинг стандард".

Позже Итальянская федерация футбола уведомила лидера английских болельщиков об отмене игры. "Безопасность должна быть приоритетом, мы могли стать мишенью для этих людей", - отметил Бек.