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21 минуту назад

Матч английских и итальянских болельщиков отменили из-за угроз фанатов "Наполи"

ТАСС

Товарищеский матч в Неаполе между болельщиками сборных Англии и Италии по футболу отменен из-за угроз фанатов местного клуба "Наполи". Об этом во вторник сообщил официальный представитель болельщиков сборной Англии Гарфорд Бек.

Матч английских и итальянских болельщиков отменили из-за угроз фанатов "Наполи"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он рассказал, что получил "зловещее и угрожающее" электронное письмо якобы от фанатов "Наполи".

"Мы будем там, 60 ультрас, чтобы разделаться с вами", - приводит выдержки из послания Беку газета "Ивнинг стандард".

Позже Итальянская федерация футбола уведомила лидера английских болельщиков об отмене игры. "Безопасность должна быть приоритетом, мы могли стать мишенью для этих людей", - отметил Бек.

Встреча болельщиков должна была состояться перед отборочным матчем чемпионата Европы - 2024 между сборными Италии и Англии 23 марта в Неаполе.

Футбол,
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