Матч английских и итальянских болельщиков отменили из-за угроз фанатов "Наполи"

Товарищеский матч в Неаполе между болельщиками сборных Англии и Италии по футболу отменен из-за угроз фанатов местного клуба "Наполи". Об этом во вторник сообщил официальный представитель болельщиков сборной Англии Гарфорд Бек.
Он рассказал, что получил "зловещее и угрожающее" электронное письмо якобы от фанатов "Наполи".
"Мы будем там, 60 ультрас, чтобы разделаться с вами", - приводит выдержки из послания Беку газета "Ивнинг стандард".
Позже Итальянская федерация футбола уведомила лидера английских болельщиков об отмене игры. "Безопасность должна быть приоритетом, мы могли стать мишенью для этих людей", - отметил Бек.
Встреча болельщиков должна была состояться перед отборочным матчем чемпионата Европы - 2024 между сборными Италии и Англии 23 марта в Неаполе.