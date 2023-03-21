Карпин оценил перспективы вызова Малкома и Клаудиньо в сборную России по футболу

Мнением главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина не интересовались при предоставлении гражданства РФ бразильским игрокам петербургского "Зенита" Малкому и Клаудиньо. Об этом Карпин рассказал журналистам во вторник.

"Могут ли они мне пригодится? Может, меня уже не будет. Зачем загадывать. За два года может многое измениться, но меня не спрашивали", - сказал Карпин.

В сентябре 2022 года гендиректор "Зенита" Александр Медведев в разговоре с ТАСС отмечал, что в случае получения российского гражданства по истечении определенного периода, а именно в 2024 году для Малкома и в 2026 году для Клаудиньо, можно будет говорить о получении ими спортивного гражданства, что равнозначно праву играть за сборную России.