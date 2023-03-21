Глава судей РФС: «Спартак» выставляет всё так, будто вызвал нас на ковёр

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев подробно рассказал детали встречи судейского корпуса с тренерским штабом московского «Спартака». По словам Каманцева, красно-белые преподносят информацию таким образом, будто они являлись доминантой на этой встрече. Однако глава судей РФС подчеркивает, что беседа проходила в вежливом тоне и без агрессии.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

«Эмоций или накала не было, Абаскаль был супер-выдержан. Он говорил: «Парни, мы здесь не для того, чтобы указывать на ошибки. Хочу донести свои мысли и услышать, почему вы делаете так или иначе. Мне это нужно для подгото

Видео дня

Договаривались, чтобы разговор был предельно вежливым. А сейчас «Спартак» выставляет, что они как будто вызвали судей на ковер. Наверное, клубу невыгодно, что мы просто позитивно пообщались. Болельщики их не поймут, скажут: «Какого черта вы этих кротов не раздолбали».

Не было покаяния, чтобы Абаскаль нас отчитывал, а мы с Мешковым и Ивановым встали на колени и сказали: «Простите нас дураков». Естественно в ходе обсуждения — звучали слова «извините». Признавать свои ошибки — нормально, это показатель адекватности. Но это не значит, что Абаскаль говорил с нами жестко, а мы извинялись. Такого не было от слова совсем.

Когда мы уходили, Мешков спросил тренера: «Какая у вас философия, как вы понимаете моменты с Пруцевым и Мартинсом?» Тот ответил, что не поставил бы пенальти ни там, ни там. Не было никакого «инициативно рубанул».

Договаривались, что к Мешкову не будет претензий ни в какой форме. Когда Виталий взял слово, то сказал: «Я косякнул — извиняюсь. За 200 матчей таких ошибок было немного. К сожалению, она пришлась на ваш матч и на мой юбилей». Это не было ответной реакцией, спросите у Мележикова.

Те, кто пишут обратное, пусть сошлются на человека, кто им такое сказал. Я говорю от себя и несу за это ответственность. На встрече был тренерский штаб, а также Ребров, Мележиков и Эшуорт. Сильно сомневаюсь, что в процессе пересказа не случилось дополнительных интерпретаций.