Канчельскис высказался о допуске дисквалифицированных игроков в КР и РПЛ

«Как можно так работать? Гнать надо таких работников. Как можно не заметить, что футболист не имеет права играть? Я этого не понимаю. Они должны следить, каждый должен заниматься своим делом. Не главный тренер ведь должен это делать — для этого есть люди, которые этим занимаются. Такие случаи — смешно. Конечно, это ужасно, но мне смешно, ведь я никогда с таким не сталкивался. Как они работают? Зачем им тогда зар