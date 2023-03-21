Карпин об уходе из сборной России: ради Бога, кто-то держится за это место?

«Ради бога. В чем проблема. Если кто-то примет это решение, то ради Бога. Кто-то держится за это место? Негатив копится всегда, когда команда не побеждает. Опасно? Бывает. Не обыграли Таджикистан. Когда команда проигрывает, то ее критикуют, так всегда. Любая команда должна всегда показывать результат», — передает слова Карпина «Спорт-Экспресс».

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально планировалось, что специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на национальной команде, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать должности тренера в национальной команде и в «Ростове».