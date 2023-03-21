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57 минут назад

Карпин об уходе из сборной России: ради Бога, кто-то держится за это место?

Газета.Ru

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном уходе из национальной команды.

Карпин об уходе из сборной России: ради Бога, кто-то держится за это место?
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ради бога. В чем проблема. Если кто-то примет это решение, то ради Бога. Кто-то держится за это место?

Негатив копится всегда, когда команда не побеждает. Опасно? Бывает. Не обыграли Таджикистан. Когда команда проигрывает, то ее критикуют, так всегда. Любая команда должна всегда показывать результат», — передает слова Карпина «Спорт-Экспресс».

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально планировалось, что специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на национальной команде, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать должности тренера в национальной команде и в «Ростове».

Сборная России 19 марта собралась на сборы на базе в Новогорске. В марте у национальной команды запланированы две товарищеские игры со сборными Ирака и Ирана.

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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