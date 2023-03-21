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1 час назад

Клубы АПЛ выступят против покупки «Манчестер Юнайтед» катарским шейхом

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Клубы АПЛ выступят против покупки «Манчестер Юнайтед» катарским шейхом Джассимом бин Хамад Аль Тани, сообщает британское издание The Independent. По данным источника, именно он является основным претендентом на приобретение клуба.

Клубы АПЛ выступят против покупки «Манчестер Юнайтед» катарским шейхом
Фото: BetassistBetassist

На нынешней неделе его представители обнародуют новое предложение по покупке актива. В нём будет значительно увеличена сумма.

Финансовые возможности «Манчестер Юнайтед» при владельцах из Катара пугают остальные клубы АПЛ. Поэтому они хотят выступить против сделки.

Аналитики считают, что появление столь богатых владельцев может разрушить конкурентный баланс в лиге.

Ранее появилась информация, что семья Глэйзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», готова продать клуб во время летнего трансферного окна.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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