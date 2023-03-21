Клубы АПЛ выступят против покупки «Манчестер Юнайтед» катарским шейхом Джассимом бин Хамад Аль Тани, сообщает британское издание The Independent. По данным источника, именно он является основным претендентом на приобретение клуба.

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На нынешней неделе его представители обнародуют новое предложение по покупке актива. В нём будет значительно увеличена сумма.

Финансовые возможности «Манчестер Юнайтед» при владельцах из Катара пугают остальные клубы АПЛ. Поэтому они хотят выступить против сделки.

Аналитики считают, что появление столь богатых владельцев может разрушить конкурентный баланс в лиге.