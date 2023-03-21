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59 минут назад

В сборной Ирака объяснили отказ заранее приезжать в Сочи перед игрой с Россией

Газета.Ruиещё 12

В сборной Ирака рассказали, почему национальная команда отказалась заранее приезжать в Сочи на матч против России.

В сборной Ирака объяснили отказ заранее приезжать в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Причина отмены — план поездки, составленный российской стороной, не соответствовал нашей подготовительной программе», — передает слова пресс-секретаря сборной Ирака Мохаммеда Имада Sport24.

Сообщалось, что сборная Ирака будет готовиться к товарищеской встрече в Багдаде и прилетит в Санкт-Петербург 24 марта. Встреча между командами запланирована на «Газпром Арене» 26 марта.

До этого матча сборная России проведет еще одну игру. 23 марта подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Ирана в Тегеране. Игроки национальной команды уже приземлились в Тегеране.

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

За 2022 год сборной России удалось провести три товарищеских встречи с командами из Азии: Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.

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