Дешам подтвердил выбор Мбаппе в качестве капитана сборной Франции

24 летний форвард сменил в этой роли голкипера «Тоттенхэма» Уго Льориса, который завершил карьеру в сборной после окончания чемпионата мира 2022. Французы на турнире в Катаре завоевали серебро, проиграв в финале команде Аргентины в серии пенальти.