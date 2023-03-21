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1 час назад

Дешам подтвердил выбор Мбаппе в качестве капитана сборной Франции

Матч ТВ

Нападающий «Пари Сен Жермен» Килиан Мбаппе назначен новым капитаном сборной Франции по футболу, сообщил главный тренер национальной команды Дидье Дешам.

Дешам подтвердил выбор Мбаппе в качестве капитана сборной Франции
Фото: Матч ТВМатч ТВ

24 летний форвард сменил в этой роли голкипера «Тоттенхэма» Уго Льориса, который завершил карьеру в сборной после окончания чемпионата мира 2022. Французы на турнире в Катаре завоевали серебро, проиграв в финале команде Аргентины в серии пенальти.

— Мбаппе — новый капитан «синих», Антуан Гризманн — вице капитан. Килиан отвечает всем требованиям, чтобы взять на себя эту ответственность. На поле и в раздевалке он станет объединяющим элементом, — приводит слова Дешама Telefoot.

Чемпион мира 2018 года Мбаппе сыграл 66 матчей за сборную Франции, забил 36 мячей.

В пятницу сборная Франции примет команду Нидерландов в матче квалификации Евро 2024.

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