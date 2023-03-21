Дешам подтвердил выбор Мбаппе в качестве капитана сборной Франции

Нападающий «Пари Сен Жермен» Килиан Мбаппе назначен новым капитаном сборной Франции по футболу, сообщил главный тренер национальной команды Дидье Дешам.
24 летний форвард сменил в этой роли голкипера «Тоттенхэма» Уго Льориса, который завершил карьеру в сборной после окончания чемпионата мира 2022. Французы на турнире в Катаре завоевали серебро, проиграв в финале команде Аргентины в серии пенальти.
— Мбаппе — новый капитан «синих», Антуан Гризманн — вице капитан. Килиан отвечает всем требованиям, чтобы взять на себя эту ответственность. На поле и в раздевалке он станет объединяющим элементом, — приводит слова Дешама Telefoot.
Чемпион мира 2018 года Мбаппе сыграл 66 матчей за сборную Франции, забил 36 мячей.
В пятницу сборная Франции примет команду Нидерландов в матче квалификации Евро 2024.