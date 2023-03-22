Стал известен текст письма, которое Дани Алвес написал бывшей супруге

Я буду продолжать бороться, как и всегда, веря в себя, при поддержке и уверенности тех, кто знает, что я представляю из себя на самом деле. Я буду бороться до конца с безусловной любовью к моми детям, моим родителям и тем, кто продолжает быть рядом со мной, чтобы вскоре доказать всему миру мою невиновность», — приводит текст письма Mundo Deportivo со ссылкой на Antena 3.