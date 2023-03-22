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1 час назад

Российский вратарь Хайкин раскрыл причину своего ухода из «Бристоль Сити»

Чемпионат.comиещё 13

Российский голкипер Никита Хайкин раскрыл причину своего ухода из «Бристоль Сити». По словам футболиста, он принял решение вернуться в норвежский «Будё-Глимт» из-за отсутствия игровой практики в британском клубе.

Российский вратарь Хайкин раскрыл причину своего ухода из «Бристоль Сити»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я благодарен за возможность стать частью такого замечательного клуба. К сожалению, у меня не было возможности выйти на поле, но я ни о чем не жалею. Я отдавался на тренировках каждый день, и я знаю, что за время, проведенное здесь, я вырос как вратарь и как человек. Однако играть в футбол для меня важнее всего, поэтому я и решил покинуть „Бр

Я хочу выразить искреннюю благодарность всем в клубе за то, что они приняли меня с распростертыми объятиями и помогли почувствовать себя как дома за короткое время. Тренеры, персонал и мои товарищи по команде оказали мне невероятную поддержку, и я всегда буду дорожить воспоминаниями, которые остались от этого периода. Также огромное спасибо всем болельщикам, которые оказывали мне поддержку. Я всегда буду с нежностью вспоминать время, проведенное в «Бристоль Сити», — написал Хайкин в своих соцсетях.

Напомним, Хайкин перешёл в «Бристоль Сити» в январе этого года после окончания контракта с норвежским клубом, но за два месяца не сыграл ни в одном матче за клуб из Чемпионшипа. В составе «Будё-Глимт» Хайкин выступал с 2019 по 2022 год и стал двукратным чемпионом Норвегии.

Футбол,Никита Хайкин,
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