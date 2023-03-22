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1 час назад

Ибрагимович объяснил, почему не завершил карьеру после золота «Милана» в прошлом сезоне

Чемпионат.com

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, почему не закончил карьеру после тяжёлой травмы.

Ибрагимович объяснил, почему не завершил карьеру после золота «Милана»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Уйти из футбола после скудетто было бы слишком легко. За последние 14 месяцев я перенёс три операции. Был момент, когда ситуация с коленом не улучшалась — я не видел свет в конце тоннеля. Затем всё наконец-то начало становиться лучше и лучше. Думал ли я когда-нибудь о том, чтобы уйти? Никогда. Проблемы дают мне адреналин. Журналисты всегда писали и говорили обо мне, что я не такой как все, слишком эгоистичный. Вы помогали мне и продолжаете это делать. Внутри меня всегда есть желание доказать всем, кто во мне сомневается, что они ошибаются», — приводит слова Ибрагимовича сайт журналиста Альфредо Педуллы.

41-летний форвард выбыл из строя в мае прошлого года. С того момента он не выходил на поле почти год. Ибрагимович впервые сыграл в этом сезоне в матче 24-го тура Серии А с «Аталантой» (2:0), который состоялся 26 февраля.

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