Скалони — о Месси на ЧМ-2026: я постараюсь его убедить

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос о возможном участии нынешнего капитана команды Лионеля Месси на следующем чемпионате мира, который пройдёт в 2026 году в США, Мексике и Канаде.
«Лионель в порядке, он здесь, чтобы играть. Мы будем продолжать вызывать его в сборную, пока он не скажет иначе. И даже когда он изменит свою позицию, я постараюсь его убедить», — приводит слова Скалони TyC Sports.
Национальная команды Аргентины в рамках мартовского сбора проведёт два товарищеских матча с командами Панамы и Кюрасао.
Лионель Месси вызывается в сборную Аргентины с 2005 года и является её лучшим бомбардиром. Вместе с командой он выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре, будучи капитаном. Месси был признан лучшим игроком катарского мундиаля.