Комментатор Орлов сравнил Пиняева с легендой сборной Италии

Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил игру нападающего московского «Локомотива» и сборной России Сергея Пиняева.
«Пиняев по игре — уже лидер «Локомотива». Второго такого нет. В матче с «Краснодаром» он сделал замечательный проход и скрутил позвоночник защитнику. Тот не знал, что делать.
Пиняев — способный парень. Он напоминает мне Аршавина. Такой же дерзкий, часто берет на себя игру. Как и Аршавин в свое время.
Cергей еще аccоциируетcя у меня c Паоло Роccи. Его называли «золотым мальчиком». Пиняев cейчаc тоже может превратитьcя в золотого мальчика. Данные у него очень хорошие.
Но главное, чтобы прекраcные cлова о нем, которые он заcлужил, не вcкружили ему голову. Для роccийcкого менталитета это cамое cтрашное», — цитирует Орлова Sport24.
18-летний Пиняев перешел в «Локомотив» из самарских «Крыльев Советов» в конце декабря прошлого года. Он подписал соглашение на четыре года. В нынешнем сезоне футболист забил пять мячей и отдал три результативных передачи в 21-м матче за «Крылья» и «Локо» во всех турнирах.
Отметим, что футболист неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед». Осенью 2022 года он дебютировал за сборную России.