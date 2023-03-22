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1 час назад

Комментатор Орлов сравнил форварда "Локо" Пиняева с легендой сборной Италии

Газета.Ru

Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил игру нападающего московского «Локомотива» и сборной России Сергея Пиняева.

Комментатор Орлов сравнил Пиняева с легендой сборной Италии
Фото: Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»

«Пиняев по игре — уже лидер «Локомотива». Второго такого нет. В матче с «Краснодаром» он сделал замечательный проход и скрутил позвоночник защитнику. Тот не знал, что делать.

Пиняев — способный парень. Он напоминает мне Аршавина. Такой же дерзкий, часто берет на себя игру. Как и Аршавин в свое время.

Cергей еще аccоциируетcя у меня c Паоло Роccи. Его называли «золотым мальчиком». Пиняев cейчаc тоже может превратитьcя в золотого мальчика. Данные у него очень хорошие.

Но главное, чтобы прекраcные cлова о нем, которые он заcлужил, не вcкружили ему голову. Для роccийcкого менталитета это cамое cтрашное», — цитирует Орлова Sport24.

18-летний Пиняев перешел в «Локомотив» из самарских «Крыльев Советов» в конце декабря прошлого года. Он подписал соглашение на четыре года. В нынешнем сезоне футболист забил пять мячей и отдал три результативных передачи в 21-м матче за «Крылья» и «Локо» во всех турнирах.

Отметим, что футболист неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед». Осенью 2022 года он дебютировал за сборную России.

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