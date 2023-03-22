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50 минут назад

Жиру выразил желание выступить на Олимпийских играх в Париже

Матч ТВ

Нападающий сборной Франции по футболу Оливье Жиру выразил желание принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в составе национальной команды.

Жиру выразил желание выступить на Олимпийских играх в Париже
Фото: Матч ТВМатч ТВ

36 летний Жиру является рекордсменом по количеству голов в составе сборной Франции (53).

— Всегда приятно быть в составе этой сборной. История не закончена, я хочу продолжать играть и вносить свой вклад в строительство команды. Было бы здорово сыграть на Олимпиаде, принять участие в Олимпийских играх за свою страну. Это то, чего не хватало в списке моих достижений, — приводит слова Жиру Europe 1 Sport.

В составе сборной Франции Жиру становился чемпионом мира в 2018 году, завоевал серебро ЧМ 2022 и Евро 2016.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Футбол,
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