Жиру выразил желание выступить на Олимпийских играх в Париже

— Всегда приятно быть в составе этой сборной. История не закончена, я хочу продолжать играть и вносить свой вклад в строительство команды. Было бы здорово сыграть на Олимпиаде, принять участие в Олимпийских играх за свою страну. Это то, чего не хватало в списке моих достижений, — приводит слова Жиру Europe 1 Sport.