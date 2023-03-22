Осинькин высказался о проблемах «Крыльев Советов»

«После таких игр, как с «Ахматом», рубец на сердце остаётся. Если бы это была единственная такая игра в сезоне, можно было бы сказать, что ничего страшного. К сожалению, таких матчей уже слишком много, когда мы должны больше думать о победе, чем о ничьей, но не берём ни одного очка. Мы не играли плохо с «Ахматом». Болельщики нас поддерживали, благодарили за игру. Но неудовлетворенность результатом, расстройство, конечно,