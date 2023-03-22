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56 минут назад

Осинькин высказался о проблемах «Крыльев Советов»

Чемпионат.comиещё 1

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о проблемах своей команды. По мнению специалиста, самарцы проигрывают слишком много матчей, в которых по игре должны были побеждать. Отдельно Осинькин выделил поражение в игре с «Ахматом» и проблему плохой реализации своих моментов.

Осинькин высказался о проблемах «Крыльев Советов»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«После таких игр, как с «Ахматом», рубец на сердце остаётся. Если бы это была единственная такая игра в сезоне, можно было бы сказать, что ничего страшного. К сожалению, таких матчей уже слишком много, когда мы должны больше думать о победе, чем о ничьей, но не берём ни одного очка. Мы не играли плохо с «Ахматом». Болельщики нас поддерживали, благодарили за игру. Но неудовлетворенность результатом, расстройство, конечно,

Встречаются ситуации, где мы теряем концентрацию в обороне, возникают непонятные трудности с реализацией. Причём от нас ушли Пиняев с Глушенковым – и реализация у них повысилась. Конечно, успехи ушедших воспринимаем с радостью, но нам сейчас нужно искать внутренние силы и резервы, за счёт которых можно усилить игру», — приводит слова Осинькина Metaratings.

Футбол,Игорь Осинькин,Крылья Советов,
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