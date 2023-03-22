Песьяков высказался о состоянии поля на стадионе «Ростов Арена»

«Как раз ростовское поле — самое худшее из тех, на которых мы играли в этом году. А в Нижнем Новгороде — самое лучшее. Думаю, отсюда и результат — достаточно уверенная победа. Сопернику ничего не удалось создать у наших ворот, за исключением, может быть, одного момента. Ну а сами создали, наверное, м