Экс-капитан "Баварии" сравнил "ПСЖ" с магазином вещей, которые никто не может себе позволить

«Эта команда с футболистами непомерно высоких цен напоминает роскошный магазин, где выставлены дорогостоящие вещи, которыми восхищаются все, но которые никто не может себе позволить.



Это привлекает внимание, но работает только в плане экономики. Если вы тратите столько денег, но качества нет, это нехороший знак.



Хороший пример — Марко Верратти. Он — один из лучших футболистов сборной Италии. Но в футболке «ПСЖ» это не работает. Серхио Рамос, великий центральный защитник, по-прежнему демонстрирует качества даже в своем возрасте. Но это не отражается на других игроках на поле. «ПСЖ» – это не команда.



Мбаппе входит в состав сборной Франции так же, как и Лионель Месси в национальную команду Аргентины. У «ПСЖ» есть два футболиста, которые потрясли мир в финале ЧМ-2022. Плюс Неймар — лучший бразилец последнего десятилетия. Футболисты «ПСЖ» просто не знают, как забивать коллективно или каков должен быть их вклад», – приводит слова Лама L'Equipe.