Экс-капитан "Баварии" сравнил "ПСЖ" с магазином вещей, которые никто не может себе позволить

Бывший капитан мюнхенской «Баварии» и сборной Германии по футболу Филипп Лам считает, что «Пари Сен-Жермен» неправильно распоряжается своим составом.
«Эта команда с футболистами непомерно высоких цен напоминает роскошный магазин, где выставлены дорогостоящие вещи, которыми восхищаются все, но которые никто не может себе позволить.
Это привлекает внимание, но работает только в плане экономики. Если вы тратите столько денег, но качества нет, это нехороший знак.
Хороший пример — Марко Верратти. Он — один из лучших футболистов сборной Италии. Но в футболке «ПСЖ» это не работает. Серхио Рамос, великий центральный защитник, по-прежнему демонстрирует качества даже в своем возрасте. Но это не отражается на других игроках на поле. «ПСЖ» – это не команда.
Мбаппе входит в состав сборной Франции так же, как и Лионель Месси в национальную команду Аргентины. У «ПСЖ» есть два футболиста, которые потрясли мир в финале ЧМ-2022. Плюс Неймар — лучший бразилец последнего десятилетия. Футболисты «ПСЖ» просто не знают, как забивать коллективно или каков должен быть их вклад», – приводит слова Лама L'Equipe.
«ПСЖ» в текущем сезоне вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала турнира. По сумме двух встреч парижский клуб уступил «Баварии» (0:1, 0:2).
В чемпионате Франции «ПСЖ» после 28 матчей набрал 66 очков и занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Марсель» на семь баллов.