Булыкин предложил расширить РПЛ до 18 команд и увеличить количество игр

«Сейчас разницы большой не будет, если перейти на «весна – осень». Другой вопрос – когда начинать сезон и насколько интенсивно играть. Но если мы будем играть в еврокубках, то система «весна – осень» будет не совсем удобна – плей-офф Лиги чемпионов и других еврокубков начинает