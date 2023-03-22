Сборная России по футболу впервые за год выступила на международном турнире

Сборная России по футболу впервые за год приняла участие в международном турнире при поддержке Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Женская сборная проводит первый матч на чемпионате Федерации футбола Южной Азии среди футболисток до 17 лет против спортсменок из Бангладеша.

Национальная команда вышла на матч под своим флагом, перед стартовым свистком прозвучал гимн страны. Российские футболистки после первого тайма ведут со счетом 2:0.

Чемпионат Федерации футбола Южной Азии проходит с 20 по 28 марта в Дакке (Бангладеш). Помимо хозяев и сборной России, в соревнованиях принимают участие команды Непала, Индии и Бутана.