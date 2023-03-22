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32 минуты назад

Сборная России по футболу впервые за год выступила на международном турнире при поддержке УЕФА

Газета.Ruиещё 1

Сборная России по футболу впервые за год приняла участие в международном турнире при поддержке Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сборная России по футболу впервые за год выступила на международном турнире
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Женская сборная проводит первый матч на чемпионате Федерации футбола Южной Азии среди футболисток до 17 лет против спортсменок из Бангладеша.

Национальная команда вышла на матч под своим флагом, перед стартовым свистком прозвучал гимн страны. Российские футболистки после первого тайма ведут со счетом 2:0.

Чемпионат Федерации футбола Южной Азии проходит с 20 по 28 марта в Дакке (Бангладеш). Помимо хозяев и сборной России, в соревнованиях принимают участие команды Непала, Индии и Бутана.

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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