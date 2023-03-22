Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
47 минут назад

Капитан «Аякса» отказался надевать повязку в память о жертвах землетрясения в Турции

Чемпионат.com

В чемпионате Нидерландов произошёл скандал из-за того, что капитан «Аякса» Душан Тадич отказался надевать траурную повязку в память о жертвах землетрясения в Турции и Сирии.

Капитан «Аякса» отказался надевать повязку в память о жертвах землетрясения в Турции
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Турецкий футболист «Фейеноорда» Оркан Кекчу не пожал руку капитану «Аякса» Душану Тадичу. Это попало в объективы телекамер и стало поводом для обсуждений и домыслов. Однако турецкое издание Sabah сообщило, что причина такого поступка Кекчу — это отказ Тадича надевать капитанскую повязку в память о жертвах землетрясений.

Напомним, в феврале в Турции и ряде близлежащих государств произошла серия мощных землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 балла (из 10). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий. По информации официальных источников, количество жертв природного катаклизма составляет около 50 тыс. человек. Разбор завалов и обрушений продолжается.

Футбол,Душан Тадич,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий