«Барса» ищет варианты, чтобы вернуть Месси

«Барселона» ищет варианты для возвращения Лионеля Месси.

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По данным Mundo Deportivo, в каталонском клубе изучают, как сделать аргентинскому форварду предложение, если он решит покинуть «ПСЖ».

В плане зарплаты в «Барсе» Месси пришлось бы вписаться в требования финансового фэйр-плей и других ограничений. Однако каталонцы придумали оригинальное решение – ему могут предложить процент от того, что клуб заработает благодаря его возвращению.

Речь идет о процентах от будущих доходов (продажа билетов, ТВ-права, мерчандайзинг) и прибыли от спонсоров, которых Лео гипотетически мог бы привлечь своим возвращением. Отмечается, что в «ПСЖ» Месси привлек до 10 новых спонсоров.