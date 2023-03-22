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51 минуту назад

«Барса» ищет варианты, чтобы вернуть Месси. Ему могут предложить процент от доходов клуба

Sports.ru

«Барселона» ищет варианты для возвращения Лионеля Месси.

«Барса» ищет варианты, чтобы вернуть Месси
Фото: Sports.ruSports.ru

По данным Mundo Deportivo, в каталонском клубе изучают, как сделать аргентинскому форварду предложение, если он решит покинуть «ПСЖ».

В плане зарплаты в «Барсе» Месси пришлось бы вписаться в требования финансового фэйр-плей и других ограничений. Однако каталонцы придумали оригинальное решение – ему могут предложить процент от того, что клуб заработает благодаря его возвращению.

Речь идет о процентах от будущих доходов (продажа билетов, ТВ-права, мерчандайзинг) и прибыли от спонсоров, которых Лео гипотетически мог бы привлечь своим возвращением. Отмечается, что в «ПСЖ» Месси привлек до 10 новых спонсоров.

Кроме того, в раздевалке «Барселоны» поддерживают возвращение Месси.

Футбол,Лионель Месси,
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