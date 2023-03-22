Месут Озил объявил о завершении карьеры

Немецкий футболист Месут Озил принял решение завершить игровую карьеру. Об этом футболист сообщил в социальной сети.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

«После размышлений я объявляю о своём уходе из профессионального футбола. Мне выпала честь быть профессиональным футболистом вот уже почти 17 лет, и я невероятно благодарен за эту возможность. Но в последние недели и месяцы, когда получил несколько травм, становится всё более и более ясно, что пришло время покинуть большую футб

Это было удивительное путешествие, наполненное незабываемыми моментами и эмоциями. Я хочу поблагодарить мои клубы: «Шальке 04», «Вердер» Бремен, «Реал» Мадрид, «Арсенал», «Фенербахче», «Башакшехир». А также тренеров, которые поддерживали меня плюс товарищей по команде, которые стали друзьями.

Особую благодарность я должен выразить членам моей семьи и моим самым близким друзьям. Они были частью моего путешествия с самого первого дня и дарили мне столько любви и поддержки, как в хорошие, так и в плохие времена. Спасибо всем моим болельщикам, которые проявляли ко мне столько любви, независимо от обстоятельств и независимо от того, какой клуб я представлял.