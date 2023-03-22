Булыкин: результат сборной России должен быть на первом месте. Это имидж страны

«Травмы Миранчука и Головина? Всё время случаются потери, и должны быть те, кто готов заменить травмированных. Отсутствие важных футболистов в сборной — это скорее шанс для новых мотивированных игроков, нежели серьёзные потери. Тем более предстоящие матчи — товарищеские, а не за выход на чемпионат мира. Всегда есть футболисты с горящими глазами, которые хотят показать себя и повысить свою трансферн