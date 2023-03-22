РФС вновь пригласит команды из Медиалиги для участия в Кубке России

РФС пригласит клубы из Медиалиги для участия в следующем розыгрыше Кубка России, сообщил телеграм-канал «Мутко против». По информации источника, в футбольном союзе признали успешным опыт привлечения блогерских команд в нынешнем сезоне Кубка страны.

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В августе РФС дал возможность двум медийным командам принять участие в нынешнем розыгрыше Кубка России – «Амкалу» и 2Drots. «Амкал» в 1/256 финала обыграл «Зоркий» (1:1, 8:7 – по пенальти), на этапе 1/128 финала оказался сильнее «Твери» (1:0). В 1/64 финала медийная команда завершила участие в турнире после поражения от петербургской «Звезды» (2:2, 2:4 – по пенальти).

2Drots дошли до 1/128 финала, где уступили «Текстильщику», выступающему во Второй лиге. Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов точнее оказались футболисты ивановской команды – 5:3.