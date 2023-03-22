Депутат Журова объяснила слова Карпина про возможный уход из сборной России

«В той ситуации, в которой сейчас наша сборная находится, тренировать достаточно сложно. Цели и задачи другие. Для футболистов игра за клуб намного важнее, чем участие в товарищеских матчах. В этом ничего плохого нет.



Тренеру сборной непросто собрать команду из таких разных людей. Карпин свободно относится к этому. Немного другая функция у тренера, по сравнению с теми, что были раньше. Они изменились», — приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».