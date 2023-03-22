Депутат Журова объяснила слова Карпина про возможный уход из сборной России

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, который заявил, что особо не держится за место в национальной команде.
«В той ситуации, в которой сейчас наша сборная находится, тренировать достаточно сложно. Цели и задачи другие. Для футболистов игра за клуб намного важнее, чем участие в товарищеских матчах. В этом ничего плохого нет.
Тренеру сборной непросто собрать команду из таких разных людей. Карпин свободно относится к этому. Немного другая функция у тренера, по сравнению с теми, что были раньше. Они изменились», — приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».
Карпин возглавляет национальную команду с лета 2021 года, его соглашение рассчитано до лета 2024-го. Также он является главным тренером «Ростова».
Сборная России 19 марта собралась на сборы на базе в Новогорске. В марте у национальной команды запланированы две товарищеские игры со сборными Ирака и Ирана.
Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.