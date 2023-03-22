Президент «Торпедо» поблагодарил Талалаева за усилия по развитию клуба

Президент московского футбольного клуба «Торпедо» Ярослав Савин выразил благодарность Андрею Талалаеву за работу на посту главного тренера команды.
В среду «черно белые» объявили об уходе 50 летнего специалиста с должности главного тренера. Столичная команда занимает последнее место в таблице МИР РПЛ, набрав 8 очков в 20 матчах.
— Мы выражаем признательность Андрею Викторовичу за совместную работу. Были приложены большие усилия для подготовки футболистов, развития команды и клуба. Искренне желаем Андрею Викторовичу успешного продолжения тренерской карьеры. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время, — приводятся слова Савина на сайте «Торпедо».
Талалаев возглавил команду в октябре прошлого года.Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.