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34 минуты назад

Президент «Торпедо» поблагодарил Талалаева за усилия по развитию команды и клуба

Матч ТВ

Президент московского футбольного клуба «Торпедо» Ярослав Савин выразил благодарность Андрею Талалаеву за работу на посту главного тренера команды.

Президент «Торпедо» поблагодарил Талалаева за усилия по развитию клуба
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В среду «черно белые» объявили об уходе 50 летнего специалиста с должности главного тренера. Столичная команда занимает последнее место в таблице МИР РПЛ, набрав 8 очков в 20 матчах.

— Мы выражаем признательность Андрею Викторовичу за совместную работу. Были приложены большие усилия для подготовки футболистов, развития команды и клуба. Искренне желаем Андрею Викторовичу успешного продолжения тренерской карьеры. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время, — приводятся слова Савина на сайте «Торпедо».

Талалаев возглавил команду в октябре прошлого года.Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Андрей Талалаев,Торпедо,
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