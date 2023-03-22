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20 минут назад

«Реал» Мадрид поблагодарил Месута Озила, объявившего о завершении карьеры

Чемпионат.com

Мадридский «Реал» отреагировал на информацию, что немецкий футболист Месут Озил завершил игровую карьеру.

«Реал» Мадрид поблагодарил Месута Озила, объявившего о завершении карьеры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«После объявления Месута Озила об уходе из футбола в качестве профессионального игрока «Реал» Мадрид хочет выразить свою благодарность, восхищение и уважение одному из наших великих игроков. Удачи тебе и твоей семье, дорогой Месут», — написано в социальной сети клуба.

Месут Озил выступал в «Реале» в период с 2010 по 2013 год. В составе команды он стал чемпионом Испании (2011/2012), обладателем Кубка (2010/2011) и Суперкубка Испании (2012). Озил завершил карьеру в возрасте 34 лет. Его последним клубом был турецкий «Истанбул Башакшехир».

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