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48 минут назад

Британский журналист: российских футболистов не ждут в АПЛ из-за политической ситуации

Газета.Ru

Британский журналист Daily Mail Пол Браун выразил мнение, что трансфер нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в «Манчестер Юнайтед» сейчас невозможен. Его слова передает «РБ Спорт».

СМИ: российских футболистов не ждут в АПЛ из-за политической ситуации
Фото: Пресс-служба "Крыльев Советов"Пресс-служба "Крыльев Советов"

«Слышал о том, что какой-то талантливый русский проходил там стажировку. Не знаю, насколько реально говорить об этом. Думаю, его переход в «МЮ» сейчас невозможен. Российских игроков в АПЛ не будет. Никто не станет их покупать из-за политической ситуации и невозможности легально переводить деньги и заключать сделки», — заявил Браун.

18-летний Пиняев перешел в «Локомотив» из самарских «Крыльев Советов» в конце декабря прошлого года. Он подписал соглашение на четыре года. В нынешнем сезоне футболист забил пять мячей и отдал три результативных передачи в 21-м матче за «Крылья» и «Локо» во всех турнирах.

Отметим, что футболист неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед». Осенью 2022 года он дебютировал за сборную России.

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