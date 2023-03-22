СМИ: российских футболистов не ждут в АПЛ из-за политической ситуации

Британский журналист Daily Mail Пол Браун выразил мнение, что трансфер нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в «Манчестер Юнайтед» сейчас невозможен. Его слова передает «РБ Спорт».
«Слышал о том, что какой-то талантливый русский проходил там стажировку. Не знаю, насколько реально говорить об этом. Думаю, его переход в «МЮ» сейчас невозможен. Российских игроков в АПЛ не будет. Никто не станет их покупать из-за политической ситуации и невозможности легально переводить деньги и заключать сделки», — заявил Браун.
18-летний Пиняев перешел в «Локомотив» из самарских «Крыльев Советов» в конце декабря прошлого года. Он подписал соглашение на четыре года. В нынешнем сезоне футболист забил пять мячей и отдал три результативных передачи в 21-м матче за «Крылья» и «Локо» во всех турнирах.
Отметим, что футболист неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед». Осенью 2022 года он дебютировал за сборную России.