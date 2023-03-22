СМИ: российских футболистов не ждут в АПЛ из-за политической ситуации

«Слышал о том, что какой-то талантливый русский проходил там стажировку. Не знаю, насколько реально говорить об этом. Думаю, его переход в «МЮ» сейчас невозможен. Российских игроков в АПЛ не будет. Никто не станет их покупать из-за политической ситуации и невозможности легально переводить деньги и заключать сделки», — заявил Браун.