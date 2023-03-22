Стали известны подробности ухода Талалаева из «Торпедо»

Андрей Талалаев сам решил уйти из московского «Торпедо» . Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«У тренера давно копились разногласия с руководством клуба. Последней каплей стало решение отменить уже согласованные тренировочные сборы в Краснодаре, которые должны были пройти в паузу на матчи сборной», — сказал источник «Чемпионата».

Андрей Талалаев возглавил «Торпедо» в октябре 2022 года. Под его руководством московская команда провела 12 матчей, одержала лишь одну победу, потерпела восемь поражений и три раза сыграла вничью. На данный момент команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.