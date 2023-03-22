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1 час назад

Талалаев сам решил уйти из «Торпедо». У тренера были разногласия с руководством

Чемпионат.com

Андрей Талалаев сам решил уйти из московского «Торпедо». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Стали известны подробности ухода Талалаева из «Торпедо»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«У тренера давно копились разногласия с руководством клуба. Последней каплей стало решение отменить уже согласованные тренировочные сборы в Краснодаре, которые должны были пройти в паузу на матчи сборной», — сказал источник «Чемпионата».

Ранее московский клуб объявил о расторжении трудового соглашения по обоюдному согласию сторон.

Андрей Талалаев возглавил «Торпедо» в октябре 2022 года. Под его руководством московская команда провела 12 матчей, одержала лишь одну победу, потерпела восемь поражений и три раза сыграла вничью. На данный момент команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Футбол,Андрей Талалаев,Торпедо,
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