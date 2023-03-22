Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
1 час назад

Тренер "Урала" Гончаренко дисквалифицирован на 3 матча РПЛ за нецензурную брань в адрес судьи

Rusfootballиещё 2

Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко пропустит три ближайшие игры чемпионата России за нецензурную брань в адрес судьи. Такое решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам рассмотрения инцидента. Напомним, в концовке домашней встречи 20-го тура чемпионата России между "Уралом" и московским "Динамо" (0:1) наставник хозяев Виктор Гончаренко получил красную карточку за нецензурные выражения.

Тренер "Урала" Гончаренко дисквалифицирован на 3 матча РПЛ
Фото: RusfootballRusfootball

Клуб из Екатеринбурга по-прежнему располагается на десятом месте в таблице РПЛ. Поражение от "Динамо" прервало 16-матчевую беспроигрышную серию "Урала" в чемпионате и Кубке России.

Футбол,Виктор Гончаренко,Динамо,РФС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий