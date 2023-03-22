Тренер "Урала" Гончаренко дисквалифицирован на 3 матча РПЛ

Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко пропустит три ближайшие игры чемпионата России за нецензурную брань в адрес судьи. Такое решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам рассмотрения инцидента. Напомним, в концовке домашней встречи 20-го тура чемпионата России между "Уралом" и московским "Динамо" (0:1) наставник хозяев Виктор Гончаренко получил красную карточку за нецензурные выражения.