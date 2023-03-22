Экс-тренер «Рубина» рассказал о разнице специалистов из России и Испании

Бывший тренер «Рубина» Эдуардо Докампо рассказал в интервью «Матч ТВ», что при первом приезде в Россию увидел определенный барьер в развитии российских тренеров и их нежелание узнавать что то новое.
Докампо приехал в академию «Рубина» в 2012 году, в системе клуба он проработал пять лет. В 2019 м Докампо был в штабе тренера «Рубина» Романа Шаронова и исполнял обязанности главного тренера, поскольку у Шаронова не было нужной лицензии на тот момент. В сезоне 2020/21 Докампо помогал в «Уфе» Рашиду Рахимову.
— В чем ключевая разница в работе академий в Испании и России?
— Сейчас в России тренеры хотят учиться. А раньше, когда я только приехал, часто встречал такое: «Мне здесь хорошо, я всё знаю». Это был определенный барьер. Они не хотели узнать больше, просто смотрели на результат, на завоеванные Кубки — и всё. Но это противоречит философии развития игроков. Думаю, сейчас тренеры понимают, что они остались чуть позади — и хотят прогрессировать. Ищут новый вызов в плане тренировок, а не результата.
— В России у детских тренеров нет мотивации развивать игроков, потому что они за это ничего не получат. А оценивать тренера будут по результатам команды уже сейчас, в том числе и в плане премий. Почему в Испании иначе?
— В России детские тренеры обычно занимаются только футболом. То есть у них есть зарплата — большая или маленькая, но есть. И это основной заработок. В Испании нет профессиональных детских тренеров. У всех помимо футбола есть еще и другая работа, основная, а футбол — лишь дополнение. Поэтому если тренеры выбирают футбол, они реально хотят этому учиться и прогрессировать. Это не вопрос финансов. Когда я был в Бильбао, мне хотелось быть самым лучшим тренером. Чтобы если у кого то из ребят не получилось, это не ассоциировалось со мной.
Я очень хотел учиться, помогать им стать игроками первой команды. Это большая мечта для всех. И я искал в этом мотивацию. Другие хотят прогрессировать, чтобы потихоньку подниматься наверх — и становиться профессионалами.
— Какая у вас была основная работа во времена академии Бильбао?
— Работал в школе. Чаще всего учителем физкультуры, но мог и другие предметы вести, — рассказал Докампо «Матч ТВ».
Сейчас Докампо работает в клубе третьего дивизиона Испании — «Культураль Леонеса».