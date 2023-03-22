Экс-тренер «Рубина» рассказал о разнице специалистов из России и Испании

— В России детские тренеры обычно занимаются только футболом. То есть у них есть зарплата — большая или маленькая, но есть. И это основной заработок. В Испании нет профессиональных детских тренеров. У всех помимо футбола есть еще и другая работа, основная, а футбол — лишь дополнение. Поэтому если тренеры выбирают футбол, они реально хотят этому учиться и прогрессировать. Это не вопрос финансов. Когда я был в Бильбао, мне хотелось быть самым лучшим тренером. Чтобы если у кого то из ребят не получилось, это не ассоциировалось со мной.



Я очень хотел учиться, помогать им стать игроками первой команды. Это большая мечта для всех. И я искал в этом мотивацию. Другие хотят прогрессировать, чтобы потихоньку подниматься наверх — и становиться профессионалами.