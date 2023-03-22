Стало известно, когда представят нового главного тренера ФК "Торпедо"

"Мы сели с Андреем Викторовичем [Талалаевым], поговорили, - сказал Савин. - Благодарны ему за проделанную работу с командой, за тренировочный процесс. Такое решение приняли - двигаться параллельным курсом. Новый тренер будет не сегодня объявлен, на этой неделе".