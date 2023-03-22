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1 час назад

Нового главного тренера футбольного клуба "Торпедо" представят до конца недели

ТАСС

Московский футбольный клуб "Торпедо" объявит имя нового главного тренера команды до конца недели. Об этом журналистам в среду заявил президент клуба Ярослав Савин.

Стало известно, когда представят нового главного тренера ФК "Торпедо"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы сели с Андреем Викторовичем [Талалаевым], поговорили, - сказал Савин. - Благодарны ему за проделанную работу с командой, за тренировочный процесс. Такое решение приняли - двигаться параллельным курсом. Новый тренер будет не сегодня объявлен, на этой неделе".

В среду "Торпедо" и Талалаев приняли решение о прекращении трудового договора по соглашению сторон.

"Торпедо" по итогам 20 туров занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 8 очков.

Футбол,Торпедо,
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