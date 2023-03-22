Стало известно, когда представят нового главного тренера ФК "Торпедо"

Московский футбольный клуб "Торпедо" объявит имя нового главного тренера команды до конца недели. Об этом журналистам в среду заявил президент клуба Ярослав Савин.
"Мы сели с Андреем Викторовичем [Талалаевым], поговорили, - сказал Савин. - Благодарны ему за проделанную работу с командой, за тренировочный процесс. Такое решение приняли - двигаться параллельным курсом. Новый тренер будет не сегодня объявлен, на этой неделе".
В среду "Торпедо" и Талалаев приняли решение о прекращении трудового договора по соглашению сторон.
"Торпедо" по итогам 20 туров занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 8 очков.