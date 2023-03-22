Получивший гражданство Армении игрок "Локо" заявил о желании уехать в Европу

«Я буду очень рад, если у него появится возможность уехать в Европу. Для меня братья Миранчуки всегда были игроками высокого уровня.



Для меня естественно хотеть попробовать свои силы за рубежом. Поэтому я тоже ставлю себе цель когда-нибудь оказаться в одном из ведущих чемпионатов, но на сегодняшний день первая задача — сфокусироваться на игре «Локомотива», — сказал Тикнизян.