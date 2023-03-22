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28 минут назад

Получивший гражданство Армении игрок "Локо" Тикнизян заявил о желании уехать в Европу

Газета.Ru

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, комментируя новость о том, что его одноклубник Антон Миранчук хочет попробовать свои силы в Европе, заявил, что также хотел бы выступать в одном из европейских чемпионатов. Его слова передает Metaratings.ru.

Получивший гражданство Армении игрок "Локо" заявил о желании уехать в Европу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я буду очень рад, если у него появится возможность уехать в Европу. Для меня братья Миранчуки всегда были игроками высокого уровня.

Для меня естественно хотеть попробовать свои силы за рубежом. Поэтому я тоже ставлю себе цель когда-нибудь оказаться в одном из ведущих чемпионатов, но на сегодняшний день первая задача — сфокусироваться на игре «Локомотива», — сказал Тикнизян.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

В текущем сезоне футболист провел за «железнодорожников» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и пятью результативными передачами.

Футбол,Наир Тикнизян,Антон Миранчук,СБОРНАЯ РОССИИ,
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